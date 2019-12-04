Filtre maddesi yasadan çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilen ve termik santrallere 2,5 yıl daha filtre takmadan faaliyet gösterme izni veren madde yasa metninden çıkarıldı.
Termik santrallerin 2,5 yıl daha filtre takmadan faaliyet gösterme izni veren madde yasa metninden çıkarıldı.
Paylaşılan son dakika bilgisine göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, veto sonrası, bugün yeniden toplandı. Komisyonda AK Partili milletvekilleri tarafından verilen önergeyle, söz konusu düzenlemeyi içeren 50. Madde, yasadan çıkarıldı.