Findeks, acentelerin gelirini artıracak

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve Findeks İş Yönetimi Müdürü Serdal Türkmen, “Genel müdürümüz toplantılarda bize ‘Kızımı evlendirecek olsam damadın Findeks notuna bakarım’ diyor. Bu nedenle Findeks’ten çok geniş yelpazede yararlanabiliyoruz. Acentelerimiz de bu geniş yelpazeyi rahatlıkla gelir kaynağına dönüştürebilir” diye konuştu.

Konuşmasına Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) 1995 yılında tüm bankaların doğru bilgiye ulaşabilmesi için Bankalar Kanunu’na dayanılarak 9 bankasın ortaklığıyla kurulduğunu hatırlatan Türkmen, şunları söyledi: “KKB, tüm bankacılık sektörü içerisindeki verileri toparlayıp yine sektör içerisindeki oyunculara doğru bir şekilde finansal yönetim yapılabilme olanağı sağlıyor. KKB bu verileri rapor ve skorlama adı altında katma değerli ürünler haline getiriyor. Bankalara, diğer üye finans kuruluşlarına, müşterilerine kredi kullanımı yaptıran diğer sektörlerdeki kuruluşlara ve bunun haricinde son tüketici dediğimiz kişilere bilgileri sağlıyor. KKB’nin temel vizyonu finans sektörünün risklerini daha iyi yönetebilmesini sağlamak için ürün ve hizmetler geliştirmek. Müşterilere sağlanan değerleri sürekli olarak arttırırken bu verilere ulaşan maliyetleri de minimize etmek. Vizyonumuzdaki ikinci başlığımız reel sektörün risklerinin yönetilmesi için gerekli olan tüm araç-gereç ve bilgiyi; kurumların hizmetine sunabilmek. Ülke genelinde bireylerin finansal farkındalığını yükseltmek; risk yönetim bilgilerini geliştirmek. Genel olarak bakıldığında gelişen ülkemizde finansal okuryazarlığı artırmak.”

Acentelerin başka iş yapma yasağı kalktı

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi ise Findeks’le tanışmasını ise şöyle anlattı: “Findeks yetkilileri beni ziyarete geldiğinde, ‘Biz bunu neden satmıyoruz? Biz bunu satabilir miyiz?’ diye sordum. Çalışmaya başladık. Hazine’den izinler alındı. Biliyorsunuz acentelerin başka iş yapma yasağı vardı. İşte bu yasağı ortadan kaldıran projedir Findeks. Acentelerin aslında tüm dünyada örnekleri olduğu üzere finansal aracı olmalarında bir anahtardır Findeks. Uzun bir hazırlık döneminden sonra acentelerimiz Findeks ürünlerini satar hale geldi. Şimdi asıl amacımız bunu acentelerin tabanına yayabilmek ve tüm acentelerimizi bu Findeks ürünlerini satar hale getirebilmek. Meslektaşlarımız böylece ek bir gelir elde etmiş olacak.”

40 bin liralık paket karşılığında 10 bin lira komisyon alınabiliyor

“Finansal hayatın sigortası mantığıyla yaklaşarak Findeks’i acentelerimiz için oldukça cazip hale getirmeye çalıştık” diyen Serdal Türkmen, “Acentelerimiz her sattıkları ürünün yüzde 25’i oranında komisyon alıyor. Çalıştıkları bir firmaya yıllık 10 bin raporluk bir paket sattıklarını düşünelim. 40 bin liralık bu paket karşılığında 10 bin 30 lira gibi bir komisyon alma şansları var. Temel olarak bakıldığında Findeks kredi notunun çalışma şekli 0 ile 1900 arasında bir değerdir. Özellikle tüketici kredisi kullanan tüm kişilerin yakından bildiği ve bankaların ‘notun yüksek-düşük’ dediği insanların ödeme sadakatini gösteriyor. Kredinizin çok fazla olmasından değil tamamen ödeme disiplini ile alakalı bir sistem” diye konuştu.

Findeks’te hangi ürünler var?