Findeks, acentelerin gelirini artıracak
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) iş birliği kapsamında Findeks paketlerinin satış noktası haline gelen acenteler, yeni bir pazar kazanırken, finansal okur yazarlığın artmasında da önemli bir rol oynayacak. KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve Findeks İş Yönetimi Müdürü Serdal Türkmen ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, Findeks ürünleriyle acentelerin önemli bir pazar kazandığına dikkat çekiyor.
21 Eylül 2020, Pazartesi 18:45 Son Güncelleme:
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KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve Findeks İş Yönetimi Müdürü Serdal Türkmen, “Genel müdürümüz toplantılarda bize ‘Kızımı evlendirecek olsam damadın Findeks notuna bakarım’ diyor. Bu nedenle Findeks’ten çok geniş yelpazede yararlanabiliyoruz. Acentelerimiz de bu geniş yelpazeyi rahatlıkla gelir kaynağına dönüştürebilir” diye konuştu.
Konuşmasına Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) 1995 yılında tüm bankaların doğru bilgiye ulaşabilmesi için Bankalar Kanunu’na dayanılarak 9 bankasın ortaklığıyla kurulduğunu hatırlatan Türkmen, şunları söyledi: “KKB, tüm bankacılık sektörü içerisindeki verileri toparlayıp yine sektör içerisindeki oyunculara doğru bir şekilde finansal yönetim yapılabilme olanağı sağlıyor. KKB bu verileri rapor ve skorlama adı altında katma değerli ürünler haline getiriyor. Bankalara, diğer üye finans kuruluşlarına, müşterilerine kredi kullanımı yaptıran diğer sektörlerdeki kuruluşlara ve bunun haricinde son tüketici dediğimiz kişilere bilgileri sağlıyor. KKB’nin temel vizyonu finans sektörünün risklerini daha iyi yönetebilmesini sağlamak için ürün ve hizmetler geliştirmek. Müşterilere sağlanan değerleri sürekli olarak arttırırken bu verilere ulaşan maliyetleri de minimize etmek. Vizyonumuzdaki ikinci başlığımız reel sektörün risklerinin yönetilmesi için gerekli olan tüm araç-gereç ve bilgiyi; kurumların hizmetine sunabilmek. Ülke genelinde bireylerin finansal farkındalığını yükseltmek; risk yönetim bilgilerini geliştirmek. Genel olarak bakıldığında gelişen ülkemizde finansal okuryazarlığı artırmak.”
Acentelerin başka iş yapma yasağı kalktı
Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi ise Findeks’le tanışmasını ise şöyle anlattı: “Findeks yetkilileri beni ziyarete geldiğinde, ‘Biz bunu neden satmıyoruz? Biz bunu satabilir miyiz?’ diye sordum. Çalışmaya başladık. Hazine’den izinler alındı. Biliyorsunuz acentelerin başka iş yapma yasağı vardı. İşte bu yasağı ortadan kaldıran projedir Findeks. Acentelerin aslında tüm dünyada örnekleri olduğu üzere finansal aracı olmalarında bir anahtardır Findeks. Uzun bir hazırlık döneminden sonra acentelerimiz Findeks ürünlerini satar hale geldi. Şimdi asıl amacımız bunu acentelerin tabanına yayabilmek ve tüm acentelerimizi bu Findeks ürünlerini satar hale getirebilmek. Meslektaşlarımız böylece ek bir gelir elde etmiş olacak.”
40 bin liralık paket karşılığında 10 bin lira komisyon alınabiliyor
“Finansal hayatın sigortası mantığıyla yaklaşarak Findeks’i acentelerimiz için oldukça cazip hale getirmeye çalıştık” diyen Serdal Türkmen, “Acentelerimiz her sattıkları ürünün yüzde 25’i oranında komisyon alıyor. Çalıştıkları bir firmaya yıllık 10 bin raporluk bir paket sattıklarını düşünelim. 40 bin liralık bu paket karşılığında 10 bin 30 lira gibi bir komisyon alma şansları var. Temel olarak bakıldığında Findeks kredi notunun çalışma şekli 0 ile 1900 arasında bir değerdir. Özellikle tüketici kredisi kullanan tüm kişilerin yakından bildiği ve bankaların ‘notun yüksek-düşük’ dediği insanların ödeme sadakatini gösteriyor. Kredinizin çok fazla olmasından değil tamamen ödeme disiplini ile alakalı bir sistem” diye konuştu.
Findeks’te hangi ürünler var?
- Risk Raporu: Halen son 5 yıl içerisinde aktif veya kapanmış olan kredilere bakılıyor. Bu 5 yıl içerisinde kredi kullanılmış mı? Nasıl ödemiş? Zamanında ödemiş mi? Raporlamaları çıkarılıyor.
- Mevcut notumu nasıl yukarı çıkarabilirim?: Bu üründe kredi notunun artırılması için detaylı bir şekilde bilgi veriliyor.
- Takipçi hizmeti ürünü: İnternet ortamında yapılan alışverişlerde kimliğin korunması yönünde hizmet veriliyor.
- Üçüncü kişiler için risk raporu: Acentelerin personel alımlarında bile; çalışacağı kişilerin Findeks bilgilerini karşısındaki kişilerin onayıyla öğrenebileceği bir sistem. Bu sistemle kişilerin borçluluk durumları görülebiliyor.
- Karekodlu çek: Çekler çalıntı mı değil mi? Daha öncesinde yasal takibi var mı şeklinde tüm güvenirliği kontrol etme sistemi ile çalışan bir yapı.
- Çek raporu: Keşidecinin çek ödeme performansları görülebiliyor.