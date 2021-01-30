Türkiye Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Türkiye

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Akdeniz ile Ege’nin kesiştiği noktada yer alan ve bazı bölgelerinde badem ağaçları çiçek açan Datça’da akşam saatlerinde yağan fındık büyüklüğündeki dolu Datçalıları şaşırttı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Datça’nın Sındı ve Zeytincik Mahallelerinde saat 18.00 sıralarında başlayan ve kısa süren dolu yağışı sonrası tarım alanları beyaza büründü. Kısa süreli yağan dolu sonrası vatandaşların bahçeleri bembeyaz olurken, Sındı ve Zeytincik Mahallelerinde bulunan badem ağaçlarının henüz çiçek açmamış olması nedeniyle ağaçlara zarar vermedi.

İHA

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