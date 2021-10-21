Fındıklı fantastik köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fındıklı fantastik köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün fındıklı fantastik köfte tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise fındıklı fantastik köfte tarifi araştırmaya başladı. Peki, fırında fantastik köfte nasıl yapılır? Fındıklı fantastik köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
21 Ekim 2021, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler denemek isteyenler için tadına doyamayacağınız fındıklı fantastik köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, fındıklı fantastik köfte nasıl yapılır? Fındıklı fantastik köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
FINDIKLI FANTASTİK KÖFTE TARİFİ
Fındıklı fantastik köfte malzemeler
- Yarım kilo kıyma
- 2 soğan
- 2 diş sarımsak
- 5 domates
- 2 dilim ekmek içi
- 1 çay bardağı süt
- 4 çorba kaşığı sıvıyağ
- 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşarpeyniri
- 1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
- 1 çay kaşığı köfte baharatı
FIRINDA FANTASTİK KÖFTE YAPILIŞI
Soğan ve sarımsakları kıyın. Domatesleri küp küp doğrayın. Ekmek dilimlerini ufalayıp kıymayla karıştırın. Üzerine soğan, sarımsak, peynir, ekmek, tuz ve baharatı ilave edip yoğurun. Köfte harcından parçalar koparıp şekil verin. Köfteleri fındığa bulayın ve kızartmaya başlayın. Sıcak olarak servis yapın.