Farklı lezzetler denemek isteyenler için tadına doyamayacağınız fındıklı fantastik köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, fındıklı fantastik köfte nasıl yapılır? Fındıklı fantastik köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

FINDIKLI FANTASTİK KÖFTE TARİFİ

Fındıklı fantastik köfte malzemeler

Yarım kilo kıyma

2 soğan

2 diş sarımsak

5 domates

2 dilim ekmek içi

1 çay bardağı süt

4 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşarpeyniri

1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi

1 çay kaşığı köfte baharatı

FIRINDA FANTASTİK KÖFTE YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakları kıyın. Domatesleri küp küp doğrayın. Ekmek dilimlerini ufalayıp kıymayla karıştırın. Üzerine soğan, sarımsak, peynir, ekmek, tuz ve baharatı ilave edip yoğurun. Köfte harcından parçalar koparıp şekil verin. Köfteleri fındığa bulayın ve kızartmaya başlayın. Sıcak olarak servis yapın.



