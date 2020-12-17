Üç malzemeli fındık güzeli kurabiye tarifi

Hem pratik hem de lezzetli fındıklı kurabiye tarifi üç malzemeyle yapılan basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Fındıklı kurabiye tarifi arıyor ya da fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fındıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Fındıklı kurabiye tarifi

Fındıklı kurabiye malzemeleri

400 gram kavrulmuş fındık

2 adet yumurtanın beyazı

1 buçuk su bardağı pudra şekeri

Fındıklı kurabiye yapılışı

Fırını 170 dereceye ısıtın. Fındıkları robotta diş diş çekin. Derin bir kaseye pudra şekeri, yumurta akı ve çekilmiş fındıkları koyun. Bir araya getirmek için toplayın. Yapışkan bir hamur elde edin. Cevizden biraz daha büyük toplar yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla koyun. 12 dakika kadar pişirin.



