Üç malzemeli fındık güzeli kurabiye tarifi
Tadını çok seveceğiniz ve sadece üç malzeme kullanarak yapılan fındıklı kurabiye tarifi. oldukça pratik bir tarif. Kolay kurabiye tarifi arayanlar fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Misafirlerinizin hayran kalacağı fındıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
17 Aralık 2020, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de lezzetli fındıklı kurabiye tarifi üç malzemeyle yapılan basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Fındıklı kurabiye tarifi arıyor ya da fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fındıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Fındıklı kurabiye tarifi
- 400 gram kavrulmuş fındık
- 2 adet yumurtanın beyazı
- 1 buçuk su bardağı pudra şekeri
Fırını 170 dereceye ısıtın. Fındıkları robotta diş diş çekin. Derin bir kaseye pudra şekeri, yumurta akı ve çekilmiş fındıkları koyun. Bir araya getirmek için toplayın. Yapışkan bir hamur elde edin. Cevizden biraz daha büyük toplar yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla koyun. 12 dakika kadar pişirin.
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