Yemek Üç malzemeli fındık güzeli kurabiye tarifi

Üç malzemeli fındık güzeli kurabiye tarifi

Yemek

Üç malzemeli fındık güzeli kurabiye tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve sadece üç malzeme kullanarak yapılan fındıklı kurabiye tarifi. oldukça pratik bir tarif. Kolay kurabiye tarifi arayanlar fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Misafirlerinizin hayran kalacağı fındıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

17 Aralık 2020, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem pratik hem de lezzetli fındıklı kurabiye tarifi üç malzemeyle yapılan basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Fındıklı kurabiye tarifi arıyor ya da fındıklı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fındıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Fındıklı kurabiye tarifi

Fındıklı kurabiye malzemeleri

  • 400 gram kavrulmuş fındık
  • 2 adet yumurtanın beyazı
  • 1 buçuk su bardağı pudra şekeri

Fındıklı kurabiye yapılışı

Fırını 170 dereceye ısıtın. Fındıkları robotta diş diş çekin. Derin bir kaseye pudra şekeri, yumurta akı ve çekilmiş fındıkları koyun. Bir araya getirmek için toplayın. Yapışkan bir hamur elde edin. Cevizden biraz daha büyük toplar yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla koyun. 12 dakika kadar pişirin.

İlgili Haberler
Kırmızı pancar salatası nasıl yapılır? Kırmızı pancar salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıSulu köfte tarifi: Sulu köfte nasıl yapılır?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Dubai beklentilerin çok ötesi
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Öz mutfağını unutan, kimliğini kaybeder
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (17 Aralık 2020)