Yumurta, kaymak ve şekerle bütünleşmiş fındıklı semifreddo tarifi oldukça basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fındıklı semifreddo tarifi arıyor ya da fındıklı semifreddo nasıl yapılır merak ediyorsanız "Fındıklı semifreddo tarifi, fındıklı semifreddo nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Fındıklı semifreddo tarifi

Fındıklı semifreddo malzemeleri

3 yumurta

50 gram toz şeker

3 yemek kaşığı elma suyu

250 gram iri dövülmüş fındık

300 gram kaymak

Üzeri için

Kakao

Fındıklı semifreddo yapılışı

Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayrı kaselere alın. Yumurta sarılarını iyice çırpın. Elma suyu ve şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Fındıkları karışıma ekleyin. Diğer kasedeki yumurta aklarını katılaşana kadar çırpın. Başka bir kasede kaymağıda yumuşak kıvama gelene kadar çırpın. Kaymak ve yumurta aklarını fındıklı karışıma ekleyerek karıştırın. Krem karamel kalıplarını streç film ile kaplayın ve hazırladığınız karışımı içlerine bölüştürün. Kenarlarından sarkan streç film ile üzerlerini kapatın ve dondurucuya alarak iyice soğutup donmalarını sağlayın. Semifreddoyu buzluktan çıkarın ve servis yapmadan önce 20 dakika kadar bekletin. Servis tabağına ters çevirip çıkartın ve üzerine kakao serpip servis edin.