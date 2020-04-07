Fındıklı semifreddo tarifi: Fındıklı semifreddo nasıl yapılır?
Hem sağlıklı hem de az malzemeli bir tatlı arıyorsanız fındıklı semifreddo tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için fındıklı semifreddo tarifi arıyor ya da fındıklı semifreddo nasıl yapılır merak ediyorsanız "Fındıklı semifreddo tarifi, fındıklı semifreddo nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
07 Nisan 2020, Salı 18:36 Son Güncelleme:
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Yumurta, kaymak ve şekerle bütünleşmiş fındıklı semifreddo tarifi oldukça basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fındıklı semifreddo tarifi arıyor ya da fındıklı semifreddo nasıl yapılır merak ediyorsanız "Fındıklı semifreddo tarifi, fındıklı semifreddo nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Fındıklı semifreddo tarifi
Fındıklı semifreddo malzemeleri
- 3 yumurta
- 50 gram toz şeker
- 3 yemek kaşığı elma suyu
- 250 gram iri dövülmüş fındık
- 300 gram kaymak
Üzeri için
- Kakao
Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayrı kaselere alın. Yumurta sarılarını iyice çırpın. Elma suyu ve şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Fındıkları karışıma ekleyin. Diğer kasedeki yumurta aklarını katılaşana kadar çırpın. Başka bir kasede kaymağıda yumuşak kıvama gelene kadar çırpın. Kaymak ve yumurta aklarını fındıklı karışıma ekleyerek karıştırın. Krem karamel kalıplarını streç film ile kaplayın ve hazırladığınız karışımı içlerine bölüştürün. Kenarlarından sarkan streç film ile üzerlerini kapatın ve dondurucuya alarak iyice soğutup donmalarını sağlayın. Semifreddoyu buzluktan çıkarın ve servis yapmadan önce 20 dakika kadar bekletin. Servis tabağına ters çevirip çıkartın ve üzerine kakao serpip servis edin.