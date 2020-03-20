Dünya Finlandiya, DSÖ'nün corona virüs politikasını eleştirdi

Finlandiya, DSÖ'nün corona virüs politikasını eleştirdi

Dünya

Finlandiya, DSÖ'nün corona virüs politikasını eleştirdi

Finlandiyalı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip corona virüs (Kovid-19) politikasını eleştirerek, corona virüs testi talimatlarının da yanlış olduğunu savundu.

20 Mart 2020, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
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Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 450'ye ulaştığı Finlandiya'da yetkililer, bir yandan testlerin sayısını artırmaya çalışırken bir yandan da DSÖ'nün bu husustaki politikasını eleştirmeye başladı. Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) Sağlık Güvenliği Dairesi Başkanı Mika Salminen, düzenlenen basın toplantısında, "Dürüst olmak gerekirse DSÖ'nün politikasına anlam veremiyoruz. Tarama tarzında yapılacak bir test tedaviye yardımcı olmaz." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'da günde 1000 ila 1500 test yapılırken, laboratuvarlardaki günlük kapasitenin 1500 olduğu bildirildi. Sınırlı kapasite nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, yalnızca 70 yaş üzerindekilere, ağır ikincil hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına test yapılıyor.

Yoğun talep nedeniyle test kuyrukları oluştu

Salminen, testlerin imkanlar elverdiğince değil gerektiği kadar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, ülke medyasında çıkan bazı haberlerde, karantinaya alınan tüm sağlık çalışanlarına da henüz test yapılmadığı öne sürüldü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aino-Kaisa Pekonen, yoğun talep nedeniyle bazı bölgelerde test kuyrukları oluştuğunu söylemişti.



AA

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