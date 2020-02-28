Firari babun, iki eşiyle birlikte kaçtı

Üç babunun nakil aracından kaçışlarını planladıklarını belirtiliyor. Erkek babunun kısırlaştırma işlemi için araştırma hastanesine nakledildiği, 'eşi olduğu düşünülen' iki diğer babununsa erkek babunu işlem sırasında sakinleştirmeleri için yanında tutuldukları ifade ediliyor. Yeni Güney Galler eyaleti Sağlık Bakanı Brad Hazzard, kamyonetin kasasının kilidinde sorun olduğunu ve 15 yaşındaki bir erkek ve iki dişi babunun nakledilirken 'özgür kalma şansı' yakaladıklarını söyledi. Hazzard, “Üç babun Royal Prince Alfred Hastanesi arazisine biraz göz atmak istemiş. Ne onlar ne de etraflarındaki insanlar ne yapacaklarını biliyordu” dedi.

'İnsan-maymun melezi organlar' iddiası

Sidney Laboratuvar Hayvanlarını Kurtarın örgütünün sözcüsü Coleman, haber ajansına, uzmanların organ nakli konusundaki krize çare amacıyla insan-babun melezi organlara ilişkin araştırma yürüttüklerine inandığını söyledi. Yeni Güney Galler eyaleti Sağlık Bakanı Brad Hazzard ise babunların 'insan-babun melez organlarının' oluşturulması için orada olup olmadıklarının sorulması üzerine, söz konusu iddiayı 'saçmalık' olarak niteledi.

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