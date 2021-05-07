Fırat Çelik, önceki gün Cihangir’de objektiflere yansıdı. Çelik, Türkiye’de oyuncuların bölüm başına astronomik rakamlar kazandığı haberlerine inanmadığını belirterek, “Herkesin çok iyi paralar kazandığını düşünmüyorum. Sanki biraz şişiriliyor. O uçuk rakamları duyunca, 'yok artık' diyorum” şeklinde konuştu.

Fransa’da pandemiyle mücadelenin iyi olmadığını da söyleyen Fırat Çelik, “Geçici olarak döndüm Fransa’dan, Cihangir’e taşındım. Fransa’da da pandemi nedeniyle durumlar kötü, vaka sayıları yüksek” ifadesini kullandı.

"BURADA ŞİŞİRİYORLAR"

Çelik, “Dizi sektöründeki bölüm başı yüksek ücretler inandırıcı mı?” sorusuna, "Kaşeler yanılmıyorsam her iki tarafta da hemen hemen aynı. Orada sinema sektörü burada dizi sektörü var. Fransız dizisi yok mesela. Orada Amerikan dizisi yayınlanıyor. Bütçeleri o yüzden konuşmak saçma. Kimse öyle değil, sanmıyorum. Herkesin çok iyi paralar kazandığını düşünmüyorum. Burada biraz şişiriliyor" yanıtını verdi.