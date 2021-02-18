Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18 Şubat 2021, Perşembe 19:38 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

DHA

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