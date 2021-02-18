Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

DHA