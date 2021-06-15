Bodrum ve İstanbul’da turizm sektöründe faaliyet gösteren Fırat Özgöçer, Cihangir’deki evinde ölü bulundu. Sub Karaköy’ün kurucusu genç iş insanından haber alamayan yakınlarının polise başvurmasının ardından Fırat Özgöçer’in evine giden emniyet görevlileri Özgöçer’in cansız bedeniyle karşılaştı…

FIRAT ÖZGÖÇER KİMDİR?

38 yaşında hayata veda eden Fırat Özgöçer kendi ile ilgili bilgileri yine kendisi anlatmıştı.

Doğma büyüme Ankaralı olduğunu dile getiren Fırat Özgeçer, mesleğini ise Genetik Mühendisliği olarak belirtmişti.2007 senesine kadar hayatını Ankara’da okuyarak ve çalışarak geçirdiğini sonrasında ise iş için İstanbul’a geldiğini söyleyen Özgöçer, 2010 senesine kadar da ilaç sektöründe yer aldığını dile getirmişti.

İlaç sektöründe çalışmalarına devam ederken tamamen radikal bir karar vererek işinden istifa ettiğini aktaran Özgöçer, Karaköy’de otel açmaya karar verdiğini kaydetti. Böylelikle Karaköy’de ilk oteli açan kişi olduğuna dikkat çeken Fırat Özgöçer, ardından Karaköy’ün ikinci oteli olan Portus Hous Karaköy’ü açtığını ve o günlerde birçok farklı işle uğraştığını dile getirmişti.

SUB KARAKÖY’ÜN KURUCUSU FIRAT ÖZGÖÇER NEDEN ÖLDÜ?

Cem Boyner'in kızı Elif Boyner'in de eski sevgilisi olduğu bilinen Özgöçer'den haber alamayan yakınları, 19 Mayıs tarihinde polise başvurdu. Özgöçer’in İstanbul Cihangir'deki evine giden emniyet görevlileri, içeri girdiklerinde genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde 38 yaşındaki iş insanının ölümü şüpheli bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özgeçer'in intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğine yönelik tüm soru işaretlerinin soruşturma kapsamına alındığı bildirildi.