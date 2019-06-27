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Fırat Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. Başvurular 10 Temmuz’a kadar yapılabilecek. İşte başvuru şartları…

27 Haziran 2019, Perşembe 15:38
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Fırat Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Fırat Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında personel alımı yapacak. Başvurular şahsen yapılacak. İşte başvuru şartları…

Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Baskil Meslek Yüksekokulu’na profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak. Başvurular 10 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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