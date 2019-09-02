Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Göreme Belediyesi ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep ve Nevşehir protokolüyle davetliler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Kapadokya bölgesinin en büyük gücünün balonlar olduğuna işaret ederek, "Balon turizmini Fırat'ın tepesinde yapmak istiyoruz. Biz, Gaziantep'e gelen turistler Rumkale'yi de Fırat'ı da tepeden balonlarla görsün istiyoruz. Burada muhteşem bir güzellik var, coğrafya var, kültür var. Su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'yle bunun altyapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebiliri konuştuk. Kapadokya Üniversitesinde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

12 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek Gastroantep ile gurme turizminin kalbinin Gaziantep'te atacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Festivale 40'a yakın ülke katılıyor. Çok sayıda ünlü şef geliyor. Bu uluslararası festivalde gastronominin nabzı Gaziantep'te atacak. Biz Kapadokya'ya gelen özellikle Asyalı turisti çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil, kültürel miras, tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat'ın etrafında da aynı bu şekilde, aynı güzellikler ve aynı bereket, aynı kültürel miras var."

AA