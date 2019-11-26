Fırın temizliği mutfak kabusu haline gelmesin! Fırını rahatlıkla temizleyebileceğiniz yöntemler mevcut. Kirli fırını tertemiz ilk günkü gibi hale getireceğiniz " fırın temizlemenin kolay yolu nedir, fırın içi nasıl temizlenir " diye düşünenler detaylar haberimizde.

Fırın içi nasıl temizlenir? Fırın temizlemenin kolay yolu nelerdir?

Fırın temizliği yaparken kirlenmesinin üzerinden günler geçmesi temizlemenizi daha zorlaştıracaktır. Bu sebeple fırını kullandıktan sonra ılıklaşınca temizlemek yağları daha dondurmamış olacağından temizleme işleminizi daha kolay yapmanızı sağlayacaktır.

İlk olarak fırının içerisinde bulunan ızgaraları çıkartın. Fırınınız ılıkken fırın içinde her yere köpük yağ çözücü sıkın. Ortalama 1 - 2 saat yağ çözücü sıkılmış bir şekilde bekletin. Bu sayede kirler oldukça yumuşayacaktır. Bulaşık süngeri yardımıyla fırının içerisini ovalayın. Bütün kirlerin çıktığını göreceksiniz. Eğer bazı inatçı kirler çıkmıyorsa fırın yağ çözücüden arındırıldıktan sonra mineralli krem temizleyiciler ile yine bulaşık süngeri yardımıyla lekeleri ovalaya bilirsiniz. Ilık duru suyla fırının her yeri güzelce temizlenir. Eğer fırın içi ızgaranızı da temizlemek istiyorsanız tezgah üzerinde yağ çözücü deterjanla temizleyin.

Temizlik işlemi bittikten sonra 10 - 12 saat fırının çalıştırılmaması tavsiye edilir. Fırın çalıştırıldığında yaklaşık 40 dakika içerisine bir şey koyulmadan boş bir şekilde en yükse derece de çalıştırılmalıdır.

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