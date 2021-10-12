Yemek Fırında kestane nasıl pişirilir?

Fırında kestane nasıl pişirilir?

Yemek

Fırında kestane nasıl pişirilir?

Kış aylarının en çok sevilen lezzetlerinden birisi olan kestane, fırında pişirilince çok lezzetli oluyor. Peki, fırında kestane nasıl pişirilir? Kaç dakikada pişer? Tadına doyamayacağınız fırında kestane pişirme yöntemi.

12 Ekim 2021, Salı 11:26 Son Güncelleme:
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Kestaneyi daha da lezzeti hale getirmek isteyenler fırında pişirmeyi tercih ediyor. Peki, fırında kestane nasıl pişirilir? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında kestane pişirme yöntemi.

FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestanelerinin içinin yumuşacık kalmasını sağlayan yöntemlerden biri de fırın torbasında kestane pişirmektir. Ocakta pişen pastane gibi bu yöntem için de kestanelerin üzerine yine çizikler atılıyor, suyun içinde 10-15 dakika kadar bekleyen kestaneler fırın poşetinin içine konup 180 derecede 30 dakika kadar pişiriliyor.

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