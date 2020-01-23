Makarnanın her çeşidini oldukça seven bir toplumuz. Fırında makarna da makarnanın bir çeşidi olup lezzetine doyum olmuyor. Yapımı oldukça kolay olan fırında makarna tarifi sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ve şık sunumlar ile servis edebileceğiniz bir yemek. Fırında makarna nasıl yapılır merak ediyor ve fırında makarna tarifi arıyorsanız "fırında makarna tarifi, fırında makarna nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Fırında makarna tarifi

Fırında makarna malzemeleri

- 1 paket fırın makarna

- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri(üzeri için)

Beşamel sos için:

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 3 yemek kaşığı un

- 2,5 su bardağı süt

- 1/2 adet muskat cevizi

Fırında makarna yapılışı

Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın. Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. 2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın. Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün. Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın. Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin. Fırında makarna servise hazır.

Bu haberi de okudular Ispanaklı Boşnak böreği tarifi: Ispanaklı Boşnak böreği nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Patatesli tatlı poğaça tarifi: Patatesli tatlı poğaça nasıl yapılır?