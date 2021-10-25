Fırında patates cips nasıl yapılır? Fırında patates cips tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Evde yapılan cipslerin tadına doyum olmuyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli fırında patates cips tarifi, evde yapabileceğiniz en kolay tariflerinden birisi. Peki, fırında patates cips nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında patates cips tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
25 Ekim 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fırında patates cips tarifi, bütün cips lezzetlerini unutturacak enfes bir lezzet. Peki, fırında patates cips nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında patates cips tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
FIRINDA PATATES CİPS TARİFİ
Fırında patates cips malzemeler
- 2 adet patates
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- Tuz
Patatesleri soyup, sebze soyma aparatı ile ince ince dilimleyin. İyice yıkayıp, suyunu süzün ve havlu peçete ile kurutun. Derin bir kasenin içine patatesleri alın. Üzerine iki yemek kaşığı sıvı yağ, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyin. İyice Harmanlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patatesler üst üste gelmeyecek şekilde dizin. 170 derecelik fırında üst kısımları kızarana kadar pişirin ve daha sonra ters çevirerek diğer yüzeylerinin de kızarmasını sağlayın. Kızaran cipsleri sıcak sıcak servis yapabilirsiniz.