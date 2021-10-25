Fırında patates cips tarifi, bütün cips lezzetlerini unutturacak enfes bir lezzet. Peki, fırında patates cips nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında patates cips tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

FIRINDA PATATES CİPS TARİFİ

Fırında patates cips malzemeler

2 adet patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

FIRINDA PATATES CİPS YAPILIŞI

Patatesleri soyup, sebze soyma aparatı ile ince ince dilimleyin. İyice yıkayıp, suyunu süzün ve havlu peçete ile kurutun. Derin bir kasenin içine patatesleri alın. Üzerine iki yemek kaşığı sıvı yağ, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyin. İyice Harmanlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patatesler üst üste gelmeyecek şekilde dizin. 170 derecelik fırında üst kısımları kızarana kadar pişirin ve daha sonra ters çevirerek diğer yüzeylerinin de kızarmasını sağlayın. Kızaran cipsleri sıcak sıcak servis yapabilirsiniz.



