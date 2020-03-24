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Fırında patlıcan kebabı tarifi

Fırında patlıcan kebabı malzemeleri

6 adet orta boy patlıcan

3 adet orta boy domates

5-6 adet sivri biber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Köftesi için

500 g kıyma (Dana kıyma ile kuzu boşluk kıyma karışık)

Tuz

Karabiber

1/2 demet maydanoz

Fırında patlıcan kebabı yapılışı

Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı soyun, 2 cm genişliğinde verev olarak tam kopmayacak şekilde kesin. Kıyma, tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydanozu iyice yoğurun. Patlıcanların kesik yerlerine, kıyma harcını köfte gibi görünecek şekilde doldurun. 2 adet domatesi rendeleyip zeytinyağı ile karıştırın, kalan bir adet domatesi söğüş şeklinde doğrayın. Pişirme kabı içerisine domates rendesinin yarısını koyup, üzerine hazırladığınız patlıcanları dizin, kalan püreyi patlıcanların üzerine gezdirin. Her bir patlıcanın üzerine doğradığınız söğüş domatesten birer tane ve onun üzerine birer tane sivri biber yerleştirin. Fırın kabının üzerini, ıslatılıp iyice sıkılmış fırın kağıdı ile örtün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, 20 dakika üzeri kapalı olarak pişirip, daha sonra fırın kağıdını alarak 25-35 dakika kadar daha, üzeri kızarana kadar pişirin.