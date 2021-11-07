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Fırında soslu kanat nasıl yapılır ? Fırında soslu kanat tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Fırında soslu kanat nasıl yapılır ? Fırında soslu kanat tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Ana yemek olarak servis edebileceğiniz ve tadına doyamayacağınız fırında soslu kanat tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, fırında soslu kanat nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında soslu kanat tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

07 Kasım 2021, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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Tavukla yapılan yemeklerin tadına doyum olmuyor. Fırında soslu kanat tarifi de tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, fırında soslu kanat nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında soslu kanat tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FIRINDA SOSLU KANAT TARİFİ

Fırında soslu kanat malzemeler

  • 1 paket kanat
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 tane iri sarımsak
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik (Baharatlar arzuya göre )
  • 4 adet patates
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet domates

FIRINDA SOSLU KANAT YAPILIŞI

Kanatların tüylerini ocakta güzel tütsüleyin ve yıkayın. Sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Kanatları içine katıp güzel karıştırın. Bir yarım saat bekletin.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve doğranmış patatesleri tuzlayın. İstediğiniz baharatları ekleyin.

Kanatları, biber ve domatesi tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında iyice pişirin.

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