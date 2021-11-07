Tavukla yapılan yemeklerin tadına doyum olmuyor. Fırında soslu kanat tarifi de tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, fırında soslu kanat nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında soslu kanat tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FIRINDA SOSLU KANAT TARİFİ

Fırında soslu kanat malzemeler

1 paket kanat

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tane iri sarımsak

Tuz

Kırmızı toz biber

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Kekik (Baharatlar arzuya göre )

4 adet patates

3 adet yeşil biber

2 adet domates

FIRINDA SOSLU KANAT YAPILIŞI

Kanatların tüylerini ocakta güzel tütsüleyin ve yıkayın. Sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Kanatları içine katıp güzel karıştırın. Bir yarım saat bekletin.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve doğranmış patatesleri tuzlayın. İstediğiniz baharatları ekleyin.

Kanatları, biber ve domatesi tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında iyice pişirin.



