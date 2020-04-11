Türkiye Fırınlar açık olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Fırınlar açık olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Türkiye

Fırınlar açık olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı

31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırınların açık olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak." dedi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 01:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi. Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."

AA

İlgili Haberler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladıSokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Birinin bu süreci koordine etmesi şart!
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Koronavirüse karşı umut veren adımlar
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Toplu taşıma araçları çalışacak mı? Bakan Soylu açıkladı