Fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı

8 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken Ege Bölgesi’nin kuzeyi için şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte, merak edenler için 8 Ağustos Cumartesi hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, "Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.