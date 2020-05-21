Fış fış kayıkçı oyunu

Günümüz çocukları yaşıtlarıyla ve diğer insanlarla genelde çok fazla vakit geçirmiyor. Halbuki el ele, göz göze, diz dize, dirsek dirseğe temas çocukların gelişimi için oldukça önemlidir. Bu oyunu oynarken çocuğunuzla hem el ele hem göz göze hemde diz dize olmuş oluyorsunuz. Çocuğunuzu kucağınıza alıp yere oturun. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği şarkısını söylerken çocuğunuzu yere bir yatırıp bir kaldırın. Şarkının sonunda ise gıdık gıdık yaparak çocuğunuzu gıdıklayın. Bu sayede çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirmiş olur ve ritmik olarak sallanmayı, denge kurmasını, farklı yönlere hareket etmesini, kaslarını kasıp gevşetmesini öğretmiş olursunuz.

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