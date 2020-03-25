Fitbit Versa 2, daha önceki serilerden de alışılageldiği üzere birçok antrenman izleme özelliği ile geliyor ve bu sayede farklı alanlardaki antrenmanlarınızı takip edebiliyorsunuz. Bazı egzersiz modları için ekrana dokunmadan cihazın otomatik algıladığını söylemekte fayda var. Cihaz, Amazon Alexa desteği ile geliyor ancak Alexa Türkiye’de tam olarak desteklenmediği için sınırlı kullanıma sahipsiniz. İleride bu durumun giderilmesiyle, zaman ayarlamaları veya hava durumu kontrolü için sesli komut verebileceksiniz.

İlk bakışta, Versa 2 önceki modelden ayırt edilemez görünüyor ve Versa 1 ile aynı tasarımı kullanıyorlar. Aynı köşelere sahip olan Versa 2, 300x300 çözünürlüklü bir ekran ile geliyor ve Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi antrenman sırasında ekranınızı darbelerden koruyor. Versa 2’yi önceki seriden ayıran en önemli özelliklerden biri ise bu cihazın süper parlak AMOLED ekran kullanması. Örneğin Versa 1 LCD panel ile geliyordu. Ayrıca pil ömründe de güzel geliştirmeler olduğunu söyleyebiliriz.

Versa 2’nin yeni AMOLED ekranı, güneş ışığı altında onu kolaylıkla görmenizi sağlıyor ve koşu esnasında göz ucunuzla onu kontrol edebiliyorsunuz. Bazıları ekran parlaklığını kısmak isteyebilir ve pil tasarrufuna gitmeyi tercih edebilir. Kasası önceki versiyonuna göre biraz daha kalın olsa da gayet rahat bir şekilde gün boyu takabiliyorsunuz.

Cihazın yerleşik GPS desteği olmadığı için koşarken telefonla ile beraber dışarı çıkmanız gerekiyor. Bu, koşucular için olabilir ama benim için çok büyük bir eksi değil. Salon sporlarındaki performansının beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ayrıca, telefonunuzun GPS’ni koşu esnasında kullanıp KM hesabı yapabilirsiniz. Tam olarak doğru olmayabilir ama yine de işinizi görür diye düşünüyorum.

Bir akıllı saat olduğu için kendi içinde bir uygulama mağazası var ve burada birinci ve üçüncü parti uygulamalar var. Starbucks’tan Philips Hue’ya kadar birçok uygulamayı burada bulabilirsiniz. Her akıllı saatte olduğu gibi burada da tarzınızı yansıtabileceğiniz, indirilebilir saat arayüzleri var.

Google’ın, Fitbit’i satın almasıyla yazılım anlamında iyi olan şirket daha da iyi hale geldi. Yeni özellikler ve tasarıma rağmen, sağlık ve fitness Fitbit’in önceliği ve bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Versa 2, iç ve dış mekan koşu, bisiklet, yüzme gibi egzersizleri takip etmek için yapılmış olsa da kayaktan golf’e kadar birçok sporu belirli bir seviyeye kadar takip edebiliyor. Bunlardan bazılarını test etme imkanımız oldu ve Versa 2 tam beklediğimiz gibi iyi performans sergiledi. Burada cihaza yerleştirilen yeni çipin katkısını da söylemeden geçemeyiz, gerçekten cihaz hızlı.

Egzersizden ziyade, kalp monitörü siz uyurken de çalışıyor. Versa 2 ile birkaç hafta boyunca uykumu izledim, diğer saatler ile kıyaslama yaptığımda bu özellikte Fitbit’in en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Uykuya daldığınızı tespit etmekte gerçekten güzel bir iş çıkarıyor ve size bir uyku puanı veriyor. Bunları Fitbit’in mobil uygulamasından daha detaylı görebiliyorsunuz. Ayrıca, Sp02 sensörünü kullanarak tahmini oksijen grafiğinizi de görebilirsiniz ki bence bu oldukça ilgi çekici bir istatistik.

Antrenman sırasında müzik dinlemek gerçekten bir ihtiyaç, aynı zamanda Fitbit’in gerçekten geliştirmesi gereken bir alan. Cihaz kendi içinde 300 parça tutabiliyor, ancak bunları dijital bir MP3 dosyası olarak bilgisayardan yüklemeniz gerekecek. Mağaza üzerinden Spotify uygulamasını indirebilirsiniz, ancak Garmin veya Samsung saatlerdeki entegrasyon burada bulunmuyor. Yani şarkıları çevrimdışı dinlemek için senkronize edemiyorsunuz.

Versa 2, size mesaj, e- posta ya da uygulama bildirimleri verirken aynı anda arama alamazsınız. Android kullanıyorsanız, SMS veya WhatsApp mesajlarına yanıt vermek için beş farklı varsayılan mesaj arasından seçim yapabilir veya 60 karaktere kadar özel bir yanıt oluşturabilirsiniz. Maalesef, iPhone kullanıcıları için bu özellik şu anda mevcut değil.

Daha hızlı ve daha büyük bir ekrana sahip olan Fitbit Versa 2, önceki nesillere kıyasla üstüne biraz daha ekleme yapılmış, kullanımı basit bir akıllı saat. Cihazın kullanımı oldukça güzel ve aktivite seviyelerimizi, sağlımızı hatta uyku düzenimizi iyileştirmeye yardımcı olduğu birçok güzel özellikle doldurulmuş.

Sonuca bağlayacak olursak

Fitbit Versa 2 piyasadaki zarif, şık ve kullanımı kolay saatlerden biri. Gün içinde saatlerce taktığınızda bile bileğinizi rahatsız etmiyor. Pil ömrü konusunda yaklaşık 5 gün dayanabilen bir bataryadan bahsediyoruz ki bence gayet iyi bir rakam. Apple Watch kadar güçlü olmayabilir ama bu fiyat aralığında olması beklenemez. Kalp izleme ve uyku analizi gibi birçok uygulaması var ve tutarlı sonuçlar veriyor.

Yaklaşık 1500 TL bandı olan bu saat bence fiyatını karşılığını veriyor. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Bu günlük hayatta takabileceğiniz bir saat ama kendini tam anlamıyla gösterebileceği yer ise spor salonları, bunu da aklınızda bulundurmanız gerek.





Artılar

Geliştirilmiş tasarım

Mükemmel batarya ömrü

Tutarlı veri hesaplaması





Eksiler

Müzik desteği kötü

Dahili GPS yok