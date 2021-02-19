Hem şeklini hem de lezzetini unutamayacağınız poğaçalar yapmak istiyorsanız fiyonk poğaça tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için fiyonk poğaça tarifi arıyor ya da fiyonk poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fiyonk poğaça tarifi yapılışı, malzemeler, püf noktası...

FİYONK POĞAÇA TARİFİ

Fiyonk poğaça malzemeleri

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 paket instant toz maya

Aldığı kadar un

Arası İçin;

Sıvı yağ

Üzeri İçin;

Yumurta sarısı

Susam

Fiyonk poğaça yapılışı

Un hariç diğer malzemeler yoğurma kabına koyup karıştırın. Unu azar, azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hazırlanan hamurun üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bezeler yapın. Hazırlanan bezeleri elinizle veya merdane ile açıp üzerine sıvı yağ sürün. “D” şeklinde ikiye katlayın. Katlanan hamurun ortasından yarıya kadar iki tane verev olacak şekilde kesik atın. Uç kısımlarını ortada birleştirin fiyonk şekli vermek için kesilen yeri ortasına sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip 15 dakika dinlendirin. 180°C ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin.



