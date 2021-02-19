Fiyonk poğaça tarifi ve yapılışı: Fiyonk poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Görseliyle iştahları kabartmak poğaça yapmak isteyenler için fiyonk poğaça tarifi iyi bir alternatif. Sunuma önem verenler fiyonk poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Hem sunumu hem de lezzetiyle hafızalarınıza kazınacak fiyonk poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
19 Şubat 2021, Cuma 13:12 Son Güncelleme:
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Hem şeklini hem de lezzetini unutamayacağınız poğaçalar yapmak istiyorsanız fiyonk poğaça tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için fiyonk poğaça tarifi arıyor ya da fiyonk poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fiyonk poğaça tarifi yapılışı, malzemeler, püf noktası...
FİYONK POĞAÇA TARİFİ
Fiyonk poğaça malzemeleri
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 paket instant toz maya
- Aldığı kadar un
Arası İçin;
- Sıvı yağ
Üzeri İçin;
- Yumurta sarısı
- Susam
Un hariç diğer malzemeler yoğurma kabına koyup karıştırın. Unu azar, azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hazırlanan hamurun üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bezeler yapın. Hazırlanan bezeleri elinizle veya merdane ile açıp üzerine sıvı yağ sürün. “D” şeklinde ikiye katlayın. Katlanan hamurun ortasından yarıya kadar iki tane verev olacak şekilde kesik atın. Uç kısımlarını ortada birleştirin fiyonk şekli vermek için kesilen yeri ortasına sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip 15 dakika dinlendirin. 180°C ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin.