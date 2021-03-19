Dünya Flaş karar! Önlemlerde yumuşamaya gidildi

Flaş karar! Önlemlerde yumuşamaya gidildi

Dünya

Flaş karar! Önlemlerde yumuşamaya gidildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilköğretim okullarında alınan sosyal mesafe önlemlerinde yumuşamaya gidildiğini açıkladı.

19 Mart 2021, Cuma 22:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CDC, okullarda eğitim gören öğrencilerin sınıflarda maskelerini taktıkları sürece, yaklaşık 2 metre olan sosyal mesafe alanını yeni rehberde yarıya indirerek, ortalama 1 metrelik mesafe uygulanmasının yeterli olacağını belirtti. Bununla birlikte, spor etkinlikleri, toplantılar, öğle yemeği ve koro çalışmaları gibi faaliyetlerde 2 metre kuralının devam ettiği bildirildi. Yeni rehberde, orta okul ve liselerde masalar arasındaki plastik kalkanlar ve benzeri bariyer önerileri de kaldırılırken, yeterince alanı bulunan sınıflarda hala 2 metre mesafe uygulamasının daha sağlıklı olacağının altı çizildi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, gözden geçirilen tavsiyelerin "okulların güvenli şekilde yeniden açılmasına ve yüz yüze eğitime devam etmesine yardımcı olacak bir yol haritası" olduğunu kaydetti. Walensky, yüz yüze eğitimin öğrencilere sadece "başarılı olmak için ihtiyaç duydukları eğitimi" değil, aynı zamanda önemli sosyal ve ruh sağlığı hizmetlerine de erişim sağladığını ifade etti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti