Dünya Flaş karar! Tüm dünyaya seyahat koridorlarını kapatıyor

Flaş karar! Tüm dünyaya seyahat koridorlarını kapatıyor

Dünya

Flaş karar! Tüm dünyaya seyahat koridorlarını kapatıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında Pazartesi günü tüm dünyaya seyahat koridorlarının kapatılacağını açıkladı. Johnson, kararın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle alındığını belirtti.

16 Ocak 2021, Cumartesi 00:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere´de corona virüs hayatı kısıtlamaya devam ediyor. Kritik vaka artışları ve can kayıpları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında tüm seyahat koridorlarının Pazartesi yerel saatle sabah 04.00´ten itibaren kapatılacağını duyurdu. Johnson, kararın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle alındığını ekledi. Öte yandan, ülkeye giriş yapmak üzere gelen kişilerin giriş yapmadan 72 saat öncesinde negatif test sonucu almış olmaları gerektiğini ifade eden Johnson, 10 gün karantina kuralının da geçerli olacağını açıkladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

37 bin hasta var

Başbakan Johnson, ülke çapındaki hastanelerde 37 bin hastanın bulunduğu duyurdu. Kanser tedavilerinin ertelendiğini belirten Johnson, ambulansların yoğun mesai yaptığını ve yoğun bakımdaki hastaların bitişik yataklarda kaldıklarını ifade etti. ‘Evde kalın´ çağrısını yineleyen Johnson, "Şu an ulusal kararlılığımızın ve bireysel çabalarımızın en ufak bir gevşemesinin zamanı değil. Lütfen evde kalın" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD’li uzmanlardan, Kovid-19’un yeni türü ile ilgili uyarı