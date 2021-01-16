Flaş karar! Tüm dünyaya seyahat koridorlarını kapatıyor

İngiltere´de corona virüs hayatı kısıtlamaya devam ediyor. Kritik vaka artışları ve can kayıpları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında tüm seyahat koridorlarının Pazartesi yerel saatle sabah 04.00´ten itibaren kapatılacağını duyurdu. Johnson, kararın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle alındığını ekledi. Öte yandan, ülkeye giriş yapmak üzere gelen kişilerin giriş yapmadan 72 saat öncesinde negatif test sonucu almış olmaları gerektiğini ifade eden Johnson, 10 gün karantina kuralının da geçerli olacağını açıkladı.

37 bin hasta var

Başbakan Johnson, ülke çapındaki hastanelerde 37 bin hastanın bulunduğu duyurdu. Kanser tedavilerinin ertelendiğini belirten Johnson, ambulansların yoğun mesai yaptığını ve yoğun bakımdaki hastaların bitişik yataklarda kaldıklarını ifade etti. ‘Evde kalın´ çağrısını yineleyen Johnson, "Şu an ulusal kararlılığımızın ve bireysel çabalarımızın en ufak bir gevşemesinin zamanı değil. Lütfen evde kalın" dedi.

DHA