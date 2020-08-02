Türkiye Foça'da tekne faciası: 4 ölü

Foça'da tekne faciası: 4 ölü

Türkiye

Foça'da tekne faciası: 4 ölü

İzmir Foça açıklarında tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.

02 Ağustos 2020, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor. 

DHA


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