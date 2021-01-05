FonMatik Anadolu Hayat’a ödül getirdi

Finansal kurum; fintech ve start-up’ların inovatif projelerinin ödüllendirildiği PSM Ödülleri’nde; finans sektöründe hayata geçirilen yenilikçi ürün ve hizmetler değerlendirmeye alınıyor. Türkiye’de ilk defa Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, İş Portföy uzmanlığıyla hayata geçirilen FonMatik ROBO’nun başarısını değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk; “Müşterilerin hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran ve yatırımlarının profesyonel bir yaklaşımla değerlendirilmesine imkân veren; FonMatik ROBO’nun ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda birinci yaşını dolduran; Türkiye’nin ilk bireysel emeklilik fon robotu olan Fonmatik ROBO; 1.8 milyar TL’ye yaklaşan fon tutarı ile 45 bini aşkın müşterimize hizmet veriyor” dedi.