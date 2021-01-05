Sigorta FonMatik Anadolu Hayat’a ödül getirdi

FonMatik Anadolu Hayat’a ödül getirdi

Sigorta

FonMatik Anadolu Hayat’a ödül getirdi

Anadolu Hayat Emeklilik’in bireysel emeklilik katılımcılarının hayatını kolaylaştıran ve birikimlerini en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için kişiye özel akıllı fon yönetimi sunan fon robotu FonMatik ROBO; “En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı” kategorisinde Altın PSM ödülünü aldı.

05 Ocak 2021, Salı 16:50 Son Güncelleme:
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Finansal kurum; fintech ve start-up’ların inovatif projelerinin ödüllendirildiği PSM Ödülleri’nde; finans sektöründe hayata geçirilen yenilikçi ürün ve hizmetler değerlendirmeye alınıyor. Türkiye’de ilk defa Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, İş Portföy uzmanlığıyla hayata geçirilen FonMatik ROBO’nun başarısını değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk; “Müşterilerin hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran ve yatırımlarının profesyonel bir yaklaşımla değerlendirilmesine imkân veren; FonMatik ROBO’nun ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda birinci yaşını dolduran; Türkiye’nin ilk bireysel emeklilik fon robotu olan Fonmatik ROBO; 1.8 milyar TL’ye yaklaşan fon tutarı ile 45 bini aşkın müşterimize hizmet veriyor” dedi.

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