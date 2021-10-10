Formula 1'de İstanbul Park yağmur ve rekorla açıldı. Geçen sene olduğu gibi pilotlar hem birbirleriyle hem de yağışla mücade etti.

Yağışın dinmesiyle beraber hızlanan pilotlardan ilk iki sırayı Mercedes'in yarışçıları aldı.

Hamilton ve Valteri Bottas, pole pozisyonunda ilk iki sırayı aldı ancak Hamilton, yarış öncesi güç ünitesini değiştirdiği için aldığı cezası nedeniyle 11. sırada başlayacak.

Red Bull'un yeni yıldızı Max Verstappen 2., Ferrari'den Charles Leclerc ise 3.cepten yarışa start verecek.

Dev yarış 15.00'te başlayacak.