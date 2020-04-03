Formula 1'in efsane patronu Bernie Ecclestone 4. kez baba oluyor. 2012 yılında evlendiği Brezilyalı eşi Fabiana Flosi'den çocuk bekleyen Ecclestone, temmuz ayında çocuğunu kucağına alacak. Ecclestone ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak.

İlk eşi Ivy Bamford'dan 1, 2. eşi Slavica Radic'ten ise 2 kızı olan iş adamının en büyük çocuğu 65 yaşında.

Gelişmeyi doğrulayan Bernie Ecclestone, "Evet, bir erkek çocuk. Yaz uzun olacak, umarım tavla oynamayı çabuk öğrenir" diyerek ilk kez erkek çocuk babası olacak olmanın heyecanını yansıttı.

Eşi Flosi ise, "Tek önemli olan sağlıklı olması. Umarım Formula 1'e ilgi duymaz" diyerek eşine takıldı.