Formula 1’in galiplerine yerli 3D kupa verilecek

Formula 1 yarışı kupaları Aslan Ruso ve İsobar tarafından Türkiye’nin en büyük yerli ve milli 3D yazıcı üreticisi Zaxe 3D yazıcılarıyla üretildi. Formula 1, sezonun 14’üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük ve en sevilen motor sporları organizasyonu olan Formula 1’in her yarışı 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişi tarafından izleniyor.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupalarının tasarımında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi gibi İstanbul şehrinin önemli sembolleri de yer alıyor. 5 kilo ağırlığında ve 50 cm yüksekliğinde üretilen kupalar, Isobar Türkiye ekibince tasarlandı ve Aslan Ruso tarafından Zaxe 3D yazıcıları ile üretildi.

Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, “Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin şampiyonlarına verilecek kupaların yerli ve milli Zaxe 3D yazıcılarımız ile üretilmesinden büyük gurur duyuyoruz” diyor.

Ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörünün Türkiye’de ve dünyada çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Akıncı, “Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması gerek stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılması açısından büyük fayda sağlayacak. Formula 1 de bizi dünya çapında görünür kılacak. Geliştirmekte olduğumuz yeni 3D yazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz” diyor.