Fortnite, Star Wars Günü için kostüm ve ışın kılıcı satışa çıkarıyor

Dünyada 4 Mayıs olarak belirlenen gün Star Wars günü olarak kabul ediliyor. Bugün ayrıca Luke Skywalker günü olarak da biliniyor. Fortnite da Star Wars Günü’nü kutlamak için bazı hazırlıklar yaptı. 4 Mayıs'tan itibaren Fortnite'ın oyun içi mağazasında çeşitli Star Wars kıyafetleri ve ışın kılıcıları satışa sunulacak.

Teçhizatlar arasında Rey, Kylo Ren ve Sith Trooper ürünleri yer alacak. Bu ürünler, geçtiğimiz yıl Star Wars: The Rise of Skywalker piyasaya sürülmeden önce de satışa çıkmıştı.





Fortnite’ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda “Kaderini yerine getir. Yıldız Savaşları Günü neredeyse burada ve Rey, Kylo Ren ve Sith Trooper kıyafetleri tekrar dükkanda” yazıyor.

Platformdaki oyuncular, sınırlı bir süre için yeşil, kırmızı, mavi veya mor ışın kılıçlara da erişebilecek.

Epic Games, bu eşyaların ne zaman satışa sunulacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Bazı iddialar 6 Mayıs’a kadar Star Wars ürünlerinin satışa çıkarılacağı yönünde.

Ayrıca 7 Mayıs’a kadar geçerli olacak olan indirimde, Steam üzerindeki bütün Star Wars oyunlarına indirim uygulandı. En son çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order adlı oyuna %40 oranında bir indirim uygulanarak fiyatı 239,40 TL’ye düşürüldü.











