Forza Horizon 3 kısa süre sonra satıştan kalkıyor

Forza Horizon’un, üçüncü oyunu Forza Horizon 3, yapılacak son bir indirim sonrasında Eylül ayında satıştan kaldırılıyor. Xbox One ve PC için sunulmuş olan bu oyun ve şu ana kadar çıkmış bütün DLC’leri 27 Eylül’den itibaren satın alınamayacak.

Microsoft’un ilk olarak 2016 yılında tanıttığı Forza Horizon 3, pek çok oyuncu tarafından övgüyle karşılanmıştı. Gelen son açıklamalara göre oyun satıştan kaldırılana kadar indirimli bir fiyatla satın alınabilecek.

Microsoft Store üzerinden erişebileceğiniz indirimle oyuna 69,99 TL yerine 23,09 TL’ye sahip olabiliyorsunuz. Forza Horizon 3’ün Ultimate Edition sürümüne sahip olmak isteyenler ise 299 TL yerine 89,70 TL’ye oyuna sahip olabilir.