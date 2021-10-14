Fosilleri bulalım | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için olan fosilleri bulma oyunu, çocuğunuzun ince motor gelişimine katkı sağlar.
14 Ekim 2021, Perşembe 14:40 Son Güncelleme:
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Fosilleri bulma oyunu ile çocuğunuz hem öğrenecek hem de eğlenecek!
MALZEMELER:
Oyuncak hayvan figürleri, kap, su, mısır nişastası
NASIL OYNANIR?
Bir kabın içerisine 2 su bardağı nişastayı ve 1 su bardağı suyu karıştırın (kabınızın büyüklüğüne göre ölçüleri değiştirebilirsiniz ancak oran aynı kalmalıdır). Harcı hazırladıktan sonra hayvan figürlerini iyice içeriye bastırın ve 1 gün boyunca güneş alabileceği bir yere kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra kaplardan harcı çıkartın ve çocuğunuzun harçları kazıyarak hayvanları bulmasına yardımcı olun.
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