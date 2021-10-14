Fosilleri bulalım | Çocuklar için oyunlar

Fosilleri bulma oyunu ile çocuğunuz hem öğrenecek hem de eğlenecek!

MALZEMELER:

Oyuncak hayvan figürleri, kap, su, mısır nişastası

NASIL OYNANIR?

Bir kabın içerisine 2 su bardağı nişastayı ve 1 su bardağı suyu karıştırın (kabınızın büyüklüğüne göre ölçüleri değiştirebilirsiniz ancak oran aynı kalmalıdır). Harcı hazırladıktan sonra hayvan figürlerini iyice içeriye bastırın ve 1 gün boyunca güneş alabileceği bir yere kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra kaplardan harcı çıkartın ve çocuğunuzun harçları kazıyarak hayvanları bulmasına yardımcı olun.