Etkinlik Rehberi Fosilleri bulalım | Çocuklar için oyunlar

Fosilleri bulalım | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Fosilleri bulalım | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için olan fosilleri bulma oyunu, çocuğunuzun ince motor gelişimine katkı sağlar.

14 Ekim 2021, Perşembe 14:40 Son Güncelleme:
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Fosilleri bulma oyunu ile çocuğunuz hem öğrenecek hem de eğlenecek!

MALZEMELER:

Oyuncak hayvan figürleri, kap, su, mısır nişastası

NASIL OYNANIR? 

Bir kabın içerisine 2 su bardağı nişastayı ve 1 su bardağı suyu karıştırın (kabınızın büyüklüğüne göre ölçüleri değiştirebilirsiniz ancak oran aynı kalmalıdır). Harcı hazırladıktan sonra hayvan figürlerini iyice içeriye bastırın ve 1 gün boyunca güneş alabileceği bir yere kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra kaplardan harcı çıkartın ve çocuğunuzun harçları kazıyarak hayvanları bulmasına yardımcı olun.

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