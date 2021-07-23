Fotoğraflar bugün çekildi! Adım atacak yer kalmadı

Eminönü, bayramı İstanbul'da geçirenlerin en çok tercih ettiği yerlerden oldu. Her zamanki kalabalığına, bayram tatili de eklenince Eminönü tıklım tıklım insan doldu. Çoluk çocuk tarihi bölgeyi gezenler balık ekmek yedi, deniz kenarında serinledi. Çoğu insanın maskesini çıkardığı görüldü. Özellikle Üsküdar İskelesi'nde vapur bekleyenlerin yoğunluğu dikkat çekti. Kuyruk oluşturan kalabalık, yola taştı. Araçların geçişi, yayalar nedeniyle zorlaştı.

"ÇOK FAZLA MASKE TAKAN YOK"

Almanya'dan gelen kuzenini gezdirmeye gelen Tuğba Bulut, "Gurbetçilerin uğrak mekanı burası. Benim için sıcak ve kalabalık ama onun için fazla güzel. Balık ekmek yemek için geldik birazda. Çarşının altına çok fazla gidilmiyor, kalabalık ama biraz insan korkuyor ama güzel yine. İstanbul boş zannediyorduk ama galiba herkes burada. Biz o şekilde düşünmemiştik. Korona olaylarından ötürü insan biraz korkuyor. Çok fazla maske takan da yok fark ettiğime göre" dedi.

Mehtap Bulut ise bayramdan dolayı bu kadar kalabalık beklemediğini söyledi.

"HERHALDE KORONAVİRÜS DE BAYRAM YAPIYOR"

Gemi turu yapıp alışveriş yaptığını, balık ekmek yediğini belirten Eminönü'nü aşırı kalabalık bulduğunu söyleyen Mehmet İlik, "Herhalde koronavirüs de bayram yapıyor" diye konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR KALABALIK GÖRMEDİM"

Tekirdağ'dan gezmeye gelen Tugay Yıldız ise "Hayatım boyunca böyle bir kalabalık görmedim. İlk defa böyle bir kalabalığın içindeyim hatta yürürken bile yola atlayarak geldim bildiğiniz. Zor bir süreçten geçtim. Az olsaydı insanlar daha iyi olurdu" diye konuştu. Enes isimli kişi de kalabalıktan şikayet ederek "Allah yardım etsin bize" diyerek maskelerden kurtulma dileğinde bulundu. Bir kişi de "Bayram nedeniyle turlayalım dedik, ama çok kalabalık geldiğimize pişman olduk. Boğaz turu yapalım dedik" şeklinde konuştu.

"HERKES ÜST ÜSTE"

Üsküdar İskelesi'nde vapur kuyruğu bekleyen Tolga isimli kişi de, "Çok kalabalık böyle olmamalı. Önlem alınmalı bence. Herkes üst üste korona var, hiçbir önlem yok. Çok şikayetçiyiz. 10 dakikadır buradayız, hala bir adım ilerlemedi. Büyük ihtimalle bir sonrakine bineceğiz. Karşıya geçmek istedik ama gidemeyeceğiz büyük bir ihtimalle" dedi.

Özden ATİK - Osman BAKIR - Ersan SAN / İstanbul- DHA



