Fransa ordusu bilim kurgu yazarlarından ekip kurdu

Savunma İnovasyon Ajansı'nın (DIA) hazırladığı rapor ile Fransız ordusunun, gelecekteki olası tehditleri öngörmek için bilim kurgu yazarlarından oluşan ve adına "kırmızı takım" denilen bir ekip kurduğu kaydedildi.

Bu takımın görevi ‘bozulma senaryoları önermek’ olarak açıklandı.

HAYATİ ÖNEME SAHİPLER

Takımın son derece gizli olan çalışmalarının ‘kötü niyetli unsurlara’ karşı mücadelede hayati öneme sahip olacağı bildirildi.

5 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Beş bilim kurgu yazarından oluşan ekibin, terör örgütlerinin veya yabancı devletlerin ileri teknolojiyi nasıl kullanabileceğini hayal etmeye çalışacağı kaydedildi. Bilim kurgu fanatiği yazarların Paris’in stratejilerini veya konseptlerini ya da daha tipik askeri stratejistlerine ise odaklanmayacağı belirtildi.

Ekibin daha çok fütüristik senaryolara odaklanacağı kaydedildi.

İHA