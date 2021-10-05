Fransız basınında çıkan haberlere göre, Condé-sur-Sarthe cezaevinde (Kuzey Batı) iki gardiyan bir mahkûm tarafından rehin alındı. Teyit edici kaynaklara göre, rehine gardiyanlardan biri gözünden yaralandı.

Gardiyanları rehin alan mahkum cinsel içerikli eylemler nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edilen bir adam. Ceza süresinin azaltılmasını talep eden mahkumun daha önce de bir hücre amirini yaraladığı bildirildi..

Gazeteci Sacha Martine, Condé-sur-Sarthe cezaevi merkezinin girişlerine filtre barajları kurulduğunu açıkladı. Ayrıca bölgeye çok sayıda bölge müdahale ve güvenlik ekipleri (ERİS) ile elit polis (RAID) sevk edildi.

Rennes'deki cezaevi yönetiminin bölgelerarası müdürlüğü bünyesinde bir kriz birimi açıldı.