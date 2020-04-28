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Dünya Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Dünya

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi.

28 Nisan 2020, Salı 21:29 Son Güncelleme:
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Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1520 artışla 197 bin 589'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 387'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 484 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı. 

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 367 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 14 bin 810'a ve yaşlı bakımevlerinde 8 bin 850'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 660 oldu.

Son 24 saatteki veriler açıklandı

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 20 gündür düşmeye devam ediyor. Fransa'da nisanın başında ölü sayısında pik yaşandığı belirtildi.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.


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