Dünya Fransa'da saldırı, 3 polis hayatını kaybetti

Fransa'da saldırı, 3 polis hayatını kaybetti

Dünya

Fransa'da saldırı, 3 polis hayatını kaybetti

Fransa'da meydana gelen bir saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 09:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fransa'nın Puy-de Dome bölgesinde meydana gelen olayda 3 polis öldü, 1 polis yaralandı. 48 yaşındaki saldırganın, komşularının şikayeti üzerine evlerine gelen polislere ateş açıp evini ateşe verdiği, olayın aile içi kavga olduğu aktarılıyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Alınan ilk bilgilere göre, Puy-de Dome bölgesinde aile içi şiddet olayına müdahale eden polise ateş açıldı.

Aile için şiddet olayına müdahale etmeye çalışan polislerin 48 yaşında bir saldırgan tarafından vurulduğu, olayın gece yarısından yaklaşık yarım saat sonra meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Saldırganın polislere ateş açtıktan sonra evini ateşe verdiği, olaya polis özel harekat birliklerinin müdahale ettiği aktarılıyor.

Saldırganla ilgili edinilen bilgilere göre, saldırganın çocuğunun velayeti yüzünden ailesiyle sık sık tartışma yaşadığı ve daha önce yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi.


İlgili Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, corona virüse yakalandıFransa'da tartışmalı yasa tasarısına protestolar sürüyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İsrail yeniden erken seçime gidiyor