Fransa'nın Puy-de Dome bölgesinde meydana gelen olayda 3 polis öldü, 1 polis yaralandı. 48 yaşındaki saldırganın, komşularının şikayeti üzerine evlerine gelen polislere ateş açıp evini ateşe verdiği, olayın aile içi kavga olduğu aktarılıyor.

Alınan ilk bilgilere göre, Puy-de Dome bölgesinde aile içi şiddet olayına müdahale eden polise ateş açıldı.

Aile için şiddet olayına müdahale etmeye çalışan polislerin 48 yaşında bir saldırgan tarafından vurulduğu, olayın gece yarısından yaklaşık yarım saat sonra meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Saldırganın polislere ateş açtıktan sonra evini ateşe verdiği, olaya polis özel harekat birliklerinin müdahale ettiği aktarılıyor.

Saldırganla ilgili edinilen bilgilere göre, saldırganın çocuğunun velayeti yüzünden ailesiyle sık sık tartışma yaşadığı ve daha önce yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi.







