Fransa’da son 24 saatte 22 bin 591 corona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 22 bin 591 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 779 bin 63’e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 104 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek toplam ölü sayısının 33 bin 37'ye yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 6 bin 33 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 37 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

PARİS (İHA)







