Dünya Fransa'da vizonlarda ilk defa corona virüs tespit edildi

Fransa'da vizonlarda ilk defa corona virüs tespit edildi

Dünya

Fransa'da vizonlarda ilk defa corona virüs tespit edildi

Danimarka'da mutasyona uğrayan corona virüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 17 milyon vizon öldürülmüştü. Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip corona virüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

22 Kasım 2020, Pazar 21:21 Son Güncelleme:
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Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi. Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.

AA


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