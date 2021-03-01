Fransız mahkemesi ülkenin eski liderine yolsuzluktan üç yıl hapis cezası verdi, karar dünyada anında ilk haber oldu.

Fransa'da yolsuzluk davasında yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ncolas Sarkozy hakkında bugün karar verildi. Hakim, Sarkozy için iki yılı ertelemeli üç yıl hapis cezasına hükmetti.

2007 ve 2021 yılları arasında Fransa'yı yöneten siyasetçi, modern Fransız tarihinde Jacques Chirac'dan sonra yolsuzluktan mahkum olan ikinci isim oldu.



