Bergerac kasabası, Dordogne Nehri kıyısına kurulu, kale ve eski yerleşimleriyle sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak görüntüler sergiliyor. Bergerac, Dordogne bölümünün batı kesiminde, Dordogne Nehri'nin kuzey kıyısında yer alıyor. Bölgenin en büyük kentleri arasında olup, sanat ve tarih kasabası olarak bilinmekt. Müzeleri, nehri ve çevresinde yer alan üzüm bağları ile doğa harikası bir kent.

Sanat ve tarih şehri Bergerac, Dordogne bölümünün batı kesiminde, Dordogne Nehri'nin kuzey kıyısında yer alan güzel bir kent. Bergerac'ın en göz alıcı yeri şehrin hemen kuzeyinde bulunan ve 'vieille ville' denilen eski şehir bölümüdür. Kasabanın bu bölümünde, keşfedilecek birkaç güzel sokak, meydan ve çeşitli dükkanlar bulunuyor. Eski şehirde, kafeler ve restoranlar ile dolu, çiçeklerle süslü güzel bir meydan olan Place Pelissiere'yi gezebilirsiniz. Meydanın yakınında St James Kilisesi de burada gezilebilecek yerlerden. Bergerac'a ailece, çocuklarla birlikte seyahat ediyorsanız bölgedeki birçok kaleye ve mağaraya ek olarak çeşitli aktiviteler de bulabilirsiniz. Çevrede büyük Leclerc süpermarketine yakın Route de Bordeaux'da bir bowling salonu, bir Paint Ball merkezi, bir açık su parkı ve bir go-karting pisti bulunuyor.

Château De Monbazillac

Pastoral Château De Monbazillac’ın geçmişi 16. yüzyıla dayanmakta ve o zamandan günümüze kadar ulaştı. Yeşil çevresi güzel dış cephesi, sadece yıl boyunca ziyaretçilere açık olan bakımlı iç mekân ile görülmesi gereken yerlerden.

Château De Lanquais

Paris'teki Musee du Louvre'yi inşa eden mimarlar tarafından yapılan Château De Lanquais, Dordogne kırsalındaki gür yeşilliklerle çevrili muhteşem bir Rönesans sarayı.

Tütün Müzesi (Musée du Tabac)

Tütün müzesi, aynı zamanda Chateau Henri IV olarak da bilinen Peyremerede evinde. Bu, Rönesans ve Kkasik mimari esintileri taşıyan Bergeracs'ın en ilginç ve gösterişli binalarından biri. İçinde tütün tarihinin sosyal ve kültürel geçmişi ile ilgili birçok eser yer alıyor.

Les Grottes de Maxange

Maxange mağaraları, sarkıt ve dikitlerle birlikte aragonit ve ender bulunan helisitler ile kaplanmış duvarların bulunduğu nadir bir kaya oluşumu. Maxange, Fransa'nın en güzel mağaralarından biri olarak bilinir. Dordogne Nehri'nin yakınındaki Le Buisson de Cadouin'de yer alıyor.

Costi Müzesi

Costi müzesi, güzel bir tonozlu kubbede yer alır ve ayrıca Costi (1906-2004) olarak da bilinen Constantin Papachristopoulos'un bronz ve alçı heykelleri içerir. Costi müzesi, temmuz ve ağustos aylarında, salıdan pazara öğleden sonraları açık ve ücretsiz.

Musée de la Ville

Şehir müzesi, Bergerac tarihine ve özellikle nehrin ve üzüm bağlarının kentin büyümesine ve gelişmesine sağladığı katkıyı anlatan sergiler içeriyor.

Dordogne Nehri üzerinde tekne gezileri

Dordogne Nehri'ni gezebileceğiniz geleneksel tekneler “gabarres” olarak bilinir. Bu teknelerle bir saatlik bir tur alarak doğal çevreyi ve pitoresk köyleri seyredebilirsiniz.

Fransız mutfağının en güzel yemeklerini ve bölgeye has yetiştirilen ürünler ile yapılmış lezzetli yemekleri tatmanız mümkün. Organik üzüm bağları bulunan Dordogne kırsalında son derece yüksek kaliteli şaraplar üreten tesisleri gezerek şarap ve peynir tadımı yapabilirsiniz. Ayrıca bölge ceviz yetiştiriciliği ile de ünlüdür. Lezzetli yemekler bulabileceğiniz Bergerac’ta tadabileceğiniz bazı yerel lezzetler ise şöyle.

Cassoulet

Cassoulet bir çeşit fasulye güveci. Hiç şüphesiz şehrin en sembolik yemeği. Bölgesel olarak değişmekle birlikte burada fasulye ve ördek etinden yapılanı çok yaygın. Kırmızı etten de yapılıyor.

Foie Gras D'oie

Kaz ciğeri ile yapılan bu yemek bölgede oldukça popülerdir. Kaz ve ördek menülerde sık rastlayacağınız et çeşidi.

Pistou Çorbası

Et olarak kuzu incik, kuru fasulye, taze fasulye, domates, havuç, rezene, sakız kabak gibi gıdalar kullanılarak yapılan bol malzemeli doyurucu bir çorba.

Klasik Ördek Confit

Ördek, kekik, sarımsak, karabiber ile yapılan mevsim yeşillikleri ile servis edilen bir yemek.

Vanilya ve Ahududu Vacherin

Özellikle yaz aylarında serinleten ferah bir tatlı.