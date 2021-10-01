Fransız moda devi Kering, hayvan kürkü kullanımına son veriyor

Fransız moda endüstrisinin en büyüklerinden biri olan Kering şirketler grubu hayvan kürkü kullanımına son verdiğini açıkladı.

Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi lüks moda markalarının bağlı olduğu ana şirket, 2022’den itibaren marka koleksiyonlarının hiçbirinde hayvan kürküne yer vermeyecek.

DÜNYA DEĞİŞTİ

Tüketicilerin etik ve sürdürülebilir giyim ve aksesuar taleplerine yanıt vermek için bu kararı aldıklarını belirten Kering CEO’su François-Henri Pinault, “Kürkü koleksiyonlarımızdan tamamen çıkarmak yapılacak en doğru şey. Bunu etik sebeplerle ve çağdaş adımlar atma hevesimiz doğrultusunda derin bir inançla yapıyoruz” dedi.

Pinault, “Grubumuz lüks moda sektöründeki uygulamaları geliştirmeye istekli olduğunu gösterdi. Artık tüm koleksiyonlarımızda kürk kullanımına son vererek bir adım daha atmanın zamanı geldi. Müşterilerimizle birlikte dünya da değişti. Doğal olarak lüks modanın da buna uyum sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GUCCİ'NİN ARDINDAN DİĞERLERİ GELDİ

Geçtiğimiz yıl 13,1 milyar euro gelir elde eden Kering, 2017’den bu yana hayvan kürkü kullanımına son vermek için irili ufaklı adımlar atıyor.

100 yıl önce kurulan Gucci’nin kürk kullanmayı bırakmasıyla birlikte Kering çatısı altında birleşen diğer pek çok marka da yıllar içinde koleksiyonlarından hayvan kürkünü çıkardı.

Şimdi Yves Saint Laurent ve Brioni’nin de harekete geçmesiyle birlikte moda devinin tamamı kürk karşıtı bir tutum benimsemiş oldu. Sonbahar 2022 koleksiyonlarından başlayarak bundan böyle Kering markalarının hiçbiri kürk kullanmayacak.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLER MODAYA YÖN VERİYOR

Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizlikle mücadele konusunda işletmelerden ve markalardan daha fazla girişimde bulunmalarını talep ediyor. Çin, Bileşik Krallık ve ABD’de 3 bin katılımcıyla gerçekleştirilen bir ankete göre;

Her 10 kişiden 8’i (yüzde 86) artık işletmelerin bu büyük sorunları çözmek için “üzerlerine düşeni yapmasını” istiyor.

Yüzde 88’i sürdürülebilirliğin standart bir iş uygulaması olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 82’si şirketlerin önceliği kâr elde etmeye değil, gezegene ve insana vermesi gerektiğini kabul etti.

Zulüm içermeyen modanın giderek daha popüler hale gelmesiyle uzmanlar, hayvan içermeyen deri, ipek ve kürk seçeneklerinin veya “yeni nesil” malzemelerin artacağını ve sektörleşeceğini öngörüyor. 22 Haziran’da yayımlanan bir rapor, bu yeni sektörün 2026 yılına kadar 2,2 milyar dolarlık bir pazar olacağını tahmin ediyor.