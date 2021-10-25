Türkiye Fren yerine gaza bastı, katil oldu! İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralı

Fren yerine gaza bastı, katil oldu! İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralı

Türkiye

Fren yerine gaza bastı, katil oldu! İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralı

Antalya'da Ayşe K., kullandığı kamyonette fren yerine bir anda gaza basınca Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı 46 yaşındaki Arzu Bagirova ve kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazada Arzu Bagiorva hayatını kaybederken kardeşi ise ağır yaralandı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ayşe K. kullandığı kamyonetinde sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza bastı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Araca çarpıp, kaldırıma çıkan kamyonet, Antalya'da yerleşik yaşayan, tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Arzu Bagirova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı kardeşi Ahmed Bagirova ise ambulansla hastaneye götürüldü. Arzu Bagirova'nın cansız bedeni, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

'HEYECANLA FREN YERİNE GAZA BASTIM'

Gözaltına alınan Ayşe K.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediği öğrenildi.

Bülent TATOĞULLARI/ DHA

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