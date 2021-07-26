Eşsiz güzelliğiyle bulunduğu ortama ren katan frezya çiçeği, bakımı kolay ve hoş görünen bir dış mekan bitkisidir. Peki, frezya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Frezya çiçeği hikayesi nedir? Frezya çiçeği hakkında bilinenler...

FREZYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Frezya çiçeği bakımı noktasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangi dönemde çiçek açmasını istediğinize karar vermek olmalıdır. Örneğin; Bitkinizin ilkbahar döneminde havaların güzelleşmesiyle beraber rengarenk çiçekler açsın isteğine sahip iseniz sonbahar döneminde ekim yapmış olmanızın gerekliliği söz konusudur.

Frezya bitkisinin ekiminin yapıldığı toprağın bu bitkiye uygun olmasına özen gösterilmesi çiçeğin gelişimine olumlu katkısı olan unsurların başında geliyor. Çiçeğin yetiştirilmesinde kullanılacak olan toprağın özelliğinin ise alkali veya kumlu olmasına dikkat edilmesi büyük önem taşır.

Bunun beraberinde çiçeğin toprağının iyi su tutabilmesi ve drenaj seviyesinin son derece yüksek olması çok büyük öneme sahiptir. Tüm bunlara ek olarak frezya çiçekleri, ufak gövdeli bitkiler olduğundan dolayı bulunduğu toprak üzerinde fazla yer kaplamayacak bir yapıya sahiptir.

Frezya çiçeği içinde sulama oldukça önem taşıyan bir durumdur. Frezya çiçeğinin sulanması esnasında iki farklı yöntem kullanılarak sulama işleminin yapılmasının gerekliliği söz konusudur. Çiçeğin ekim işleminin bitmesinden sonraki dönemde her gün sulama yapılması gerekir. Ancak ilk sürgünler ortaya çıktıktan sonra damla sulama işlemine geçilmesi önerilmektedir. Bu şekilde sulama yapılmaması durumunda bitkinin kökleri aşırı su alacağından dolayı çürüme durumu söz konusu olabilir.

FREZYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Frezya çok dikkat çekici güzelliğe sahip çiçekler açabilen bir süs bitkisi olarak karşımıza çıkıyor. Her çiçek açan bitki gibi bu bitkinin de kendisine özgü özellikleri bulunuyor.

Frezya bitkisi sarı, beyaz ve pembe tonlarında çiçekleri vardır.

Frezya bitkisi, soğanlı, yumrulu ve rizomlu süs bitkileri kategorisinde yer almaktadır.

Sıcaklığı sevmeyen bir bitkidir.

Bitkinin anavatanı Güney Afrika’dır.

Frezya çiçeğinin boyu ortalama olarak 50 ile 75 cm arasında farklılık göstermektedir.

Bahar aylarında evleri süsleyen frezyala çiçeklerinin çeşitli renklerinin yanı sıra çok güzel bir kokusu vardır.



