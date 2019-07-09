FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılıyor. Yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştiriliyor. Bu onarım ise trafik yoğunluğuna neden olurken sorun yaşayan vatandaşlar şu sıralar "FSM köprü çalışması ne zaman bitecek?" sorusuna cevap arıyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.