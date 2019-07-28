FSM ne zaman açılıyor? Köprü çalışması bitti mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran'da çalışma başlatılmı. Köprüde gidiş geliş iki şeride düşürülmüştü. Bugün konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu nedenle köprüyü sık sık kullananlar şimdi "FSM ne zaman açılıyor?" sorusunu yöneltiyor.