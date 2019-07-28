FSM ne zaman açılıyor? Köprü çalışması bitti mi?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran'da çalışma başlatılmı. Köprüde gidiş geliş iki şeride düşürülmüştü. Bugün konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu nedenle köprüyü sık sık kullananlar şimdi "FSM ne zaman açılıyor?" sorusunu yöneltiyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da asfalt çalışmaları başladı. Çalışmaların 51 gün süreceği belirtilirken köprünün açılış tarihi 17 Ağustos olarak belirtildi. Bugün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada çalışmaların bittiği belirtildi.
FSM NE ZAMAN AÇILIYOR?
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti, trafik şeridi çizme çalışmaları başladı. Köprünün öğlen saatlerinde tamamen trafiğe açılması bekleniyor.