Fuat Oktay: Gerekli cevap en net şekilde verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar; haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."