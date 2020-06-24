Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle, oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur" dedi.

Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz’de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya’da tarih yazıyoruz. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Oktay, Hakkari Yüksekova’da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak ile Bursa ve İstanbul’da meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışını yapacakları ve temelini atacaklarız her bir yatırımın, kentin, bölgenin ve ülkenin değeri olduğunu kaydeden Oktay, "Bu yatırımlar, Yozgat’ın, Yozgatlı iş insanlarımızın ve buradaki yatırımcılarımızın kendine güvenle, daha güçlü şekilde ayağa kalkması ve yarına daha umutla bakması için bir milattır. Hayırlı, mübarek olsun!" dedi.

DHA



